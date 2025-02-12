Появилось видео конфликта, после которого комментатор Роман Скворцов оказался в больнице

В социальных сетях появилось видео конфликта, после которого спортивный комментатор Роман Скворцов оказался в больнице.

На кадрах с уличной камеры видно, что у журналиста произошёл конфликт с компанией отдыхающих у одного из баров Новосибирска.

Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Ранее сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением комментатора Романа Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.

В декабре 2024 года Скворцов стал лауреатом премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)». Журналист освещает хоккей и баскетбол.