Каменев: Фёдоров отличается от Макдэвида, Сергей Викторович мыслит на другом уровне

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев рассказал о работе с бывшим главным тренером армейского клуба Сергеем Фёдоровым.

«В игровом плане он отличается от Макдэвида. Коннор – это взял, всех обвёл и забил. Сергей Викторович – это скорость, мышление. Это так необычно, но даже когда с ним общаешься, понимаешь, что он другой. В хоккейном плане он мыслит на другом уровне. Неслучайно он один из лучших игроков в истории. Мы иногда его просто не понимали. Как будто говорил на другом языке.

Я уже рассказывал про его бросок. Он выходил и бросал в девятку. Говорил: «Ребят, ну просто ведь: выкатываешься на большинство, делаешь тормоз и бросаешь в девятку. И он раз делает, два делает, в одну точку попадает. Мы со Светлаковым стоим, переглядываемся, улыбаемся. Для Сергея Викторовича до сих пор всё легко», — цитирует Каменева «ВсеПроСпорт.ру».