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«Северсталь» продлила контракт с нападающим Аймурзиным

«Северсталь» продлила контракт с нападающим Аймурзиным
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«Северсталь» продлила контракт с нападающим Данилом Аймурзиным. Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба. Новое соглашение действует до конца сезона-2025/2026.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 22-летний форвард набрал 47 (28+19) очков в 52 играх и делит второе место в гонке снайперов КХЛ. Всего в рамках лиги нападающий сыграл 146 встреч, в которых забросил 52 шайбы и отдал 59 результативных передач.

Отмечается, что следующий сезон будет третьим сезоном Данила в составе череповчан.

В текущем сезоне «Северсталь» провела 53 матча и на данный момент занимает четвёртую строчку в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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