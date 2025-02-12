«Северсталь» продлила контракт с нападающим Аймурзиным

«Северсталь» продлила контракт с нападающим Данилом Аймурзиным. Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба. Новое соглашение действует до конца сезона-2025/2026.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 22-летний форвард набрал 47 (28+19) очков в 52 играх и делит второе место в гонке снайперов КХЛ. Всего в рамках лиги нападающий сыграл 146 встреч, в которых забросил 52 шайбы и отдал 59 результативных передач.

Отмечается, что следующий сезон будет третьим сезоном Данила в составе череповчан.

В текущем сезоне «Северсталь» провела 53 матча и на данный момент занимает четвёртую строчку в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.