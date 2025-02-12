Финн Айттола: хотя мы считаем Россию заклятым врагом, у нас соперничество и со шведами

Финский бывший нападающий, а ныне главный тренер польского клуба «Санок» Элмо Айттола высказался о соперничестве национальной команды Финляндии со сборными России и Швеции.

«Если мы посмотрим на историю, Финляндия была территорией, которая принадлежала Швеции в течение многих лет. У нас до сих пор шведский язык является одним из обязательных языков в школе, один из официальных языков.

Во многих местах говорят исключительно на шведском языке. Хотя мы считаем Россию своим заклятым врагом, у нас есть сильное соперничество и со шведами», — приводит слова Айттолы словацкое издание Pravda.

Ранее председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления ИИХФ Андерс Ларссон заявил, что национальная команда не будет бойкотировать матчи чемпионата мира и Олимпийских игр в случае возвращения сборной России по хоккею.