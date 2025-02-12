Гендиректор «Сибири» рассказал, как возникла идея снять фильм в память Андрея Тарасенко

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал, как возникла идея снять фильм в память Андрея Тарасенко, который ушёл из жизни 11 июля 2024 года.

– Как я понял, предложение о снятии фильма про Андрея Тарасенко вы приняли сразу, но как быстро возникла сама идея?

– Идея, скажем так, как увековечить память Андрея Владимировича Тарасенко, напрашивалась однозначно. Почти сразу у нас было решение об организации матча памяти, а в процессе подготовки появились мысли о фильме. Какое-то время подбирали дату игры и согласовывали с командами, где он играл: «Локомотив» и «Лада». У ярославцев что-то не получилось, а тольяттинцы любезно согласились поучаствовать в этом матче. Планомерно готовились, учитывая многие нюансы, ведь у нас достаточно много событий в этом сезоне – ту же Неделю звёзд хоккея принимали недавно, организация которого заняла около четырёх месяцев, — сказал Крутохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью со Львом Крутохвостовым читайте на «Чемпионате» сегодня, 12 февраля, в 13:00 мск.