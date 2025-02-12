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«Разговор составил пять минут». Крутохвостов — о присвоении школе «Сибири» имени Тарасенко

«Разговор составил пять минут». Крутохвостов — о присвоении школе «Сибири» имени Тарасенко
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Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал о присвоении хоккейной школе «Сибири» имени Андрея Тарасенко.

– Школе «Сибири» будет присвоено имя Андрея Владимировича, это напрашивалось, но всегда же есть бюрократические заусенцы, как проходил разговор об этом с губернатором?
– На одной из игр я сказал об этой идее губернатору. Хотели сделать ежегодный турнир: детский, МХЛ, КХЛ. Предлагали назвать одну из улиц в Новосибирске именем Тарасенко, разные были идеи. Сошлись в итоге на школе, так как Андрей Владимирович прошёл всю вертикаль клуба, работал индивидуально с молодыми игроками и не только. Воспитал двух сыновей, один из которых известен во всём мире. Хорошая школа — фундамент хорошего дома, а Андрей клуб «Сибирь» считал именно таковым.

Разговор составил пять минут, губернатор выслушал, поддержал идею присвоить имя школе, — сказал Крутохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью со Львом Крутохвостовым читайте на «Чемпионате»:
«У нас аншлаги без пива, зачем рисковать безопасностью?» Интервью с гендиректором «Сибири»
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«У нас аншлаги без пива, зачем рисковать безопасностью?» Интервью с гендиректором «Сибири»
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