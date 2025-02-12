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Крутохвостов — о проведении Матча звёзд в Новосибирске: мы получили высокую оценку от КХЛ

Крутохвостов — о проведении Матча звёзд в Новосибирске: мы получили высокую оценку от КХЛ
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Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал о проведении Матча звёзд КХЛ в Новосибирске.

– Довольны ли тем, как прошёл Матч звёзд?
– Моё мнение совпадёт с большинством – это был большой праздник хоккея. Мы ещё раз убедились, что в Новосибирске очень любят хоккей, понимают, ценят, с уважением относятся. Одно дело, когда люди болеют за любимую команду, у меня лично была предосторожность: а кого будут поддерживать? Немного переживал за атмосферу на арене. Прошли игры, и все это оценили. Большое спасибо болельщикам, гостям города, участникам. Все увидели, что мы можем проводить мероприятия на высоком уровне, это надолго останется в памяти у многих, в том числе у руководства лиги. Мы получили высокую оценку за проведение мероприятия.

– Можете конкретизировать, какой отзыв получили от КХЛ?
– Итоги будут подводиться в конце сезона, может быть, на совете руководителей клубов. Пока могу только ссылаться на кулуарные речи. По логистике, размещению, питанию, культурной программе, брендированию арены всё прошло, как планировалось, — сказал Крутохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью со Львом Крутохвостовым читайте на «Чемпионате»:
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