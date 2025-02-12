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«Волновались, что не продадим билеты». Крутохвостов — о сложностях проведения Матча звёзд

«Волновались, что не продадим билеты». Крутохвостов — о сложностях проведения Матча звёзд
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Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал о сложностях проведения Матча звёзд КХЛ.

– Какие основные сложности были с проведением?
– Большая группа людей этим занималась, был создан оперативный штаб при правительстве Новосибирской области. Особых сложностей не было, просто это нужно было всё тщательно спланировать. Наверное, самое сложное было, что ребята прилетали из разных городов и улетали, соответственно, тоже. До последних дней шли игры в чемпионате, те структуры, которые занимались организацией, билетами, до последних дней были в напряжении, мало ли кто-то получит травму. Но никого не оставили, сделали всё вовремя, слаженно сработали.

Один из моментов, который тоже тянулся до последнего — увеличение мест на арене. Тоже волновались, что за два-три дня не продадим билеты. Но все наши предостережения не оправдались – буквально за час они все были раскуплены, — сказал Крутохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью со Львом Крутохвостовым читайте на «Чемпионате»:
«У нас аншлаги без пива, зачем рисковать безопасностью?» Интервью с гендиректором «Сибири»
Эксклюзив
«У нас аншлаги без пива, зачем рисковать безопасностью?» Интервью с гендиректором «Сибири»
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