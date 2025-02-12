Гендиректор «Сибири» рассказал, какую сумму правительство области потратило на Матч звёзд

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал, какую сумму правительство Новосибирской области потратило на Матч звёзд КХЛ.

– Можете ли вы сказать, какая сумма была затрачена на проведение мероприятия?

– Сейчас не готов сказать, там слишком много факторов. Мы затрачивали, но лига и правительство получит какой-то доход с продажи сувенирной продукции и реализации билетной программы. Сейчас всё считается. Я знаю, что около 50 миллионов затрачено правительством Новосибирской области. Далее посчитается разница и будет понятно, какая сумма была потрачена по итогу.

По многим моментам было так: заложена была определённая сумма, затем находили партнёров, которые получали рекламу и перекрывали затраты, — сказал Крутохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.