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Гендиректор «Сибири» рассказал, какую сумму правительство области потратило на Матч звёзд

Гендиректор «Сибири» рассказал, какую сумму правительство области потратило на Матч звёзд
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Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал, какую сумму правительство Новосибирской области потратило на Матч звёзд КХЛ.

– Можете ли вы сказать, какая сумма была затрачена на проведение мероприятия?
– Сейчас не готов сказать, там слишком много факторов. Мы затрачивали, но лига и правительство получит какой-то доход с продажи сувенирной продукции и реализации билетной программы. Сейчас всё считается. Я знаю, что около 50 миллионов затрачено правительством Новосибирской области. Далее посчитается разница и будет понятно, какая сумма была потрачена по итогу.

По многим моментам было так: заложена была определённая сумма, затем находили партнёров, которые получали рекламу и перекрывали затраты, — сказал Крутохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью со Львом Крутохвостовым читайте на «Чемпионате»:
«У нас аншлаги без пива, зачем рисковать безопасностью?» Интервью с гендиректором «Сибири»
Эксклюзив
«У нас аншлаги без пива, зачем рисковать безопасностью?» Интервью с гендиректором «Сибири»
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