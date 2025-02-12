«Об увеличении речи пока нет». Крутохвостов — про бюджет «Сибири» на следующий сезон

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов ответил на вопрос об изменении бюджета клуба на следующий сезон.

– Недавно была новость о том, что правительство Новосибирской области увеличило бюджет «Сибири», 71 млн вроде. Это вопрос пресловутой индексации?

– Да, но там порядка 60. Финансовый год разнится с сезоном, мы составляем бюджет в конце апреля-начале мая с учётом повышения цен. Речь не только про зарплаты хоккеистов, это ещё перелёты, питание и проживание, спортивная экипировка и так далее. Идёт подсчёт всех трат, тяжело в нашей ситуации конкретно и чётко всё распланировать.

Да, правительство заложило эти деньги во многом под индексацию сотрудников, которые подпадают по федеральным стандартам закона. Об увеличении зарплаты, премиальных игроков речи пока не идёт. Это будет обговорено на попечительском совете в конце сезона, где мы будем защищать бюджет, отталкиваясь от задач на следующий сезон, — сказал Крутохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.