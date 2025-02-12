«Есть моменты, сводящиеся к менталитету». Гендиректор «Сибири» — о продаже пива на арене

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался о возможной продаже пива на стадионах.

– Перед сезоном вас спросили по поводу пива на стадионе, и вы сказали, что готовится проект закона. Есть новости по этому поводу?

– Здесь, к сожалению, мы связаны по рукам и ногам. Мы законопослушные люди, он один для всех. Мы не ищем в нашем регионе тех рычагов или каких-то моментов, которые позволят нам это сделать. Этот вопрос висит в воздухе и зависит от законодательства РФ.

– Это ведь вопрос не законодательства РФ, а конкретно региона. Во многих других его продают.

– Этот вопрос постоянно обсуждается на попечительском совете, куда входят многие руководители различных структур. Наверное, вы правы, это всё отводится на усмотрение главы региона. Возможно, есть какие-то сложности, вопрос этот постоянно на повестке, но на сегодняшний день он пока не решён. В одном убеждён, если было бы решение, то наш губернатор обязательно бы его принял. Андрей Александрович очень погружён в работу клуба.

Мы хотим продавать пиво с целью увеличения доходов, но есть обратная сторона медали. Если у нас аншлаги и без пива, ради чего рисковать и нести дополнительные траты на безопасность? Здесь не только экономическая составляющая, но и этическая. Есть моменты, которые сводятся к менталитету. Это всё-таки спортивное мероприятие, где культивируется здоровый образ жизни. Пока не продаём пиво.

– Мы же прекрасно понимаем, что этот запрет рождает другие последствия: кто-то может выпить до матча, причём крепкое, кто-то пронести с собой. Разве не так?

– Выпить до матча – да. Пронести – исключено. Сейчас на арене очень профессионально работают зоны досмотра, не так просто это сделать. Всё приближено к досмотрам в аэропорту, с собой точно не пронесут, — сказал Крутохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.