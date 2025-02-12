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Гендиректор «Сибири», входящий в совет директоров КХЛ, ответил на вопрос о введении Fan ID

Гендиректор «Сибири», входящий в совет директоров КХЛ, ответил на вопрос о введении Fan ID
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Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов ответил на вопрос о возможном введении Fan ID на хоккейных матчах.

– Вы вошли в совет директоров КХЛ, можете сказать, не начали ли вестись разговоры о страшном Fan ID, так как в этом сезоне уже были скандалы, связанные с выкриками на трибунах?
– Нет, вопрос такой не стоит. Культура боления меняется в лучшую сторону, я бы не сказал, что какие-то случаи участились. Всё зависит от человека, конкретной ситуации, очень трудно это предвидеть. Тенденции никакой не наблюдаю, ищут, наверное, больше ваши коллеги, хотят раздуть из мухи слона.

Не знаю, может быть, такой вопрос и встанет в конце сезона, но ещё раз повторюсь: у нас в Новосибирске по-доброму болеют, ничего не слышалось, не наблюдалось. Раньше намного чаще это можно было услышать, особенно в старом дворце: кричалки в сторону гостей, судей, — сказал Крутохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью со Львом Крутохвостовым читайте на «Чемпионате»:
«У нас аншлаги без пива, зачем рисковать безопасностью?» Интервью с гендиректором «Сибири»
Эксклюзив
«У нас аншлаги без пива, зачем рисковать безопасностью?» Интервью с гендиректором «Сибири»
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