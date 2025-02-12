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Гендиректор «Сибири» прокомментировал отсутствие стяга Сергея Климовича на новой арене

Гендиректор «Сибири» прокомментировал отсутствие стяга Сергея Климовича на новой арене
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Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов прокомментировал отсутствие стяга экс-форварда новосибирского клуба Сергея Климовича на новой арене.

– В конце ноября начали поднимать стяги на новую арену, там не нашлось места для Деева и Климовича. По какой причине?
– Модель управления клубом поменялась в корне. Все вопросы решаются по-другому. Начиная с попечительского совета, у нас всё поменялось. Один из вопросов о переносе стягов остро встал на попечительском совете. Каждого кандидата мы обговорили, старались вместе найти чёткие критерии, по которым бы каждый подходил. Но прописать их очень сложно, всё пришло к субъективному голосованию.

Один из критериев был конкретно обозначен – проведение в главной команде клуба не менее пяти сезонов. Может быть, именно поэтому этих ребят убрали. Я к ним прекрасно отношусь, но если решение такое, то так тому и быть.

В дальнейшем будем к этому вопросу более скрупулёзно подходить, это знаменательное событие для человека, его семьи и для болельщиков в целом. Да, ребята хорошие хоккеисты, да, выход в Суперлигу — знаковое событие. Но бо́льших достижений в клубе у них, наверное, не было, — сказал Крутохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью со Львом Крутохвостовым читайте на «Чемпионате»:
«У нас аншлаги без пива, зачем рисковать безопасностью?» Интервью с гендиректором «Сибири»
Эксклюзив
«У нас аншлаги без пива, зачем рисковать безопасностью?» Интервью с гендиректором «Сибири»
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