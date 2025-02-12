Плющев — об уровне КХЛ: приезжает ненужный НХЛ Ливо и на одной ноге забрасывает 40 шайб

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об уровне КХЛ, заявив, что в регулярке нет интриги.

— В очередной раз говорю о том, что нам необходим детальный анализ происходящего в нашем хоккее. У нас в стране больше 10 академий, а где их воспитанники, где молодые звёзды? Почему Иван Демидов только один — на 23 команды?

Мы прожужжали всем уши, что берём пример с НХЛ. Так вы загляните в таблицу НХЛ — там, в отличие от КХЛ, на границе кубковых восьмёрок мясорубки! Да что НХЛ, посмотрите на ВХЛ! Где чуть ли не вся лига без всяких потолков зарплат претендует на плей-офф и идёт шаг в шаг. А мы в КХЛ всё время что-то прирезаем и кого-то кромсаем, чтобы все были абсолютно равными и серыми, а на выходе — пшик!

— Что в данной ситуации порекомендуете?

— Первым делом — забыть об НХЛ, перестать тупо копировать. О какой НХЛ речь, если к нам приезжает совершенно ненужный этой лиге Ливо, тренер всего лишь находит ему место и роль — и на одной ноге, через травмы этот ненужный забрасывает здесь 40 шайб?

Как только мы трезво оценим уровень КХЛ, сразу займёмся будущим своего хоккея, его фундаментом — МХЛ, где явный застой. Вспомним прошлое и поймём, что для подготовки молодёжи нужен полноценный тренировочный процесс, а не пародия на него. Которую мы по своей глупости скопировали с НХЛ, где собраны сливки всего мирового хоккея, а потому работают совсем другие законы.

В очередной раз говорю о том, что наш хоккей рискует превратиться в парад, как сейчас модно говорить, стендап-комиков, играющих на средних скоростях и на крайне среднем уровне мастерства, — цитирует Плющева Russia-Hockey.