Александр Овечкин назвал причины лидерства «Вашингтона» в Восточной конференции НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о первом месте столичного клуба в Восточной конференции НХЛ.

«Все понимают, почему мы на первом месте. У нас есть глубина состава, что позволяет нам ротировать и менять игроков. Также помогает то, что нет серьёзных травм», — приводит слова Овечкина RG.

В текущем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 39 матчей, в которых он забил 26 голов и сделал 17 результативных передач.

Подопечные Спенсера Карбери занимают первое место в Восточной конференции НХЛ, сыграв 55 встреч, в которых команда набрала 80 очков. В следующей игре «Вашингтон» встретится с «Питтсбург Пингвинз» 22 февраля.