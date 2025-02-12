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Ожиганов — о победе над СКА в праздник: сыграть плохой матч было бы неуважением к себе

Ожиганов — о победе над СКА в праздник: сыграть плохой матч было бы неуважением к себе
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Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался о победе над СКА (3:1). Отметим, что перед матчем состоялось чествование московской команды 2000 года, которая выиграла чемпионство.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буруянов (Ожиганов, Кудашов) – 02:58 (5x5)     2:0 Пакетт (Гусев) – 21:08 (5x5)     3:0 Чернов (Пакетт, Уил) – 26:22 (5x4)     3:1 Карпухин (Бардаков, Демидов) – 46:13 (5x5)    

— Расскажи, как возникла идея провести домашнюю серию матчей в специальной ретроформе. Насколько известно, ты же был едва ли не главным автором этой идеи.
— Ещё летом вместе с Никитой Бахуровым (пресс-атташе московского клуба. – Прим. «Чемпионата») мы разговаривали на эту тему. Из того разговора всё и вытекло в такую реализацию. Давай попробуем, давай сделаем – так всё и сложилось. В основном это его заслуга. Я просто накинул идею, а он всё реализовал.

— В том чемпионском сезоне-1999/2000 ты уже ходил болеть за «Динамо» на стадион?
— В том сезоне впервые в жизни я как раз и попал на хоккей. Тогда я ещё даже не занимался хоккеем. Так и отложились первые впечатления.

— Перед матчем клуб провёл трогательную церемонию в честь чемпионской команды, в том числе и в честь главного тренера Алексея Кудашова. Служило ли это дополнительной мотивацией, чтобы не испортить ему настроение в такой день?
— Когда на игру приходят уже легенды «Динамо», те люди, которые ещё недавно приносили славу клубу, сыграть плохой матч перед ними было бы просто неуважением к себе, — сказал Ожиганов журналистам.

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