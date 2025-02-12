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Капитан московского «Динамо» назвал ключевой фактор в победе над СКА

Капитан московского «Динамо» назвал ключевой фактор в победе над СКА
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Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов назвал ключевой фактор в домашней победе над СКА (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буруянов (Ожиганов, Кудашов) – 02:58 (5x5)     2:0 Пакетт (Гусев) – 21:08 (5x5)     3:0 Чернов (Пакетт, Уил) – 26:22 (5x4)     3:1 Карпухин (Бардаков, Демидов) – 46:13 (5x5)    

— Что стало ключевым моментом?
— Плюс-минус ровно сыграли весь матч. В предыдущих играх мы проваливали второй период. А сейчас не было взлётов и падений. Удалось ровно отыграть всю игру.

— Сейв Максима Моторыгина во втором периоде ведь тоже можно отнести к ключевым факторам?
— Знаете, когда всё работает как часы, тогда и получаются вот такие сейвы. Сегодня мы одержали общекомандную победу.

— Ты вернулся в Москву после Матча звёзд в Новосибирске. Достаточно ли одного дня, чтобы перенастроиться с праздничной атмосферы на противостояние с принципиальным соперником?
— Не сложно. Например, впереди у нас игра со «Спартаком». Там тоже есть знакомые товарищи. Сыграем матч, пожмём руки, а через день уже новая игра.

— Согласно анализу, у «Динамо» наиболее сложный календарь в завершающей части регулярного чемпионата. Это проблема или нет?
— Это, наоборот, хорошо, будет экзамен перед плей-офф. Если что-то не получится, то за это можно зацепиться и ещё можно исправить. Перед плей-офф себя надо проверять именно в таких играх, — сказал Ожиганов журналистам.

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