Капитан московского «Динамо» назвал ключевой фактор в победе над СКА

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов назвал ключевой фактор в домашней победе над СКА (3:1).

— Что стало ключевым моментом?

— Плюс-минус ровно сыграли весь матч. В предыдущих играх мы проваливали второй период. А сейчас не было взлётов и падений. Удалось ровно отыграть всю игру.

— Сейв Максима Моторыгина во втором периоде ведь тоже можно отнести к ключевым факторам?

— Знаете, когда всё работает как часы, тогда и получаются вот такие сейвы. Сегодня мы одержали общекомандную победу.

— Ты вернулся в Москву после Матча звёзд в Новосибирске. Достаточно ли одного дня, чтобы перенастроиться с праздничной атмосферы на противостояние с принципиальным соперником?

— Не сложно. Например, впереди у нас игра со «Спартаком». Там тоже есть знакомые товарищи. Сыграем матч, пожмём руки, а через день уже новая игра.

— Согласно анализу, у «Динамо» наиболее сложный календарь в завершающей части регулярного чемпионата. Это проблема или нет?

— Это, наоборот, хорошо, будет экзамен перед плей-офф. Если что-то не получится, то за это можно зацепиться и ещё можно исправить. Перед плей-офф себя надо проверять именно в таких играх, — сказал Ожиганов журналистам.