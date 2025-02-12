Нападающий «Спартака» Порядин ответил на вопрос, с кем бы хотел сыграть в плей-офф

Форвард «Спартака» Павел Порядин ответил на вопрос, с кем бы хотел сыграть в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

«Это тяжёлый вопрос. Сейчас таблица плотная. Для меня как игрока важно, чтобы я психологически был готов, уверенность была и понимание игры соперника. Когда это всё есть, когда команда показывает результат, все друг за друга и атмосфера в коллективе хорошая, то там любому спортсмену без разницы, с кем играть, тем более в плей-офф. Нельзя говорить, что если попадём, условно, на ЦСКА, то не буду играть, а против «Северстали» – буду. В этом мире так не работает», — приводит слова Порядина «Советский спорт».