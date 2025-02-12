Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Спартака» Порядин ответил на вопрос, с кем бы хотел сыграть в плей-офф

Нападающий «Спартака» Порядин ответил на вопрос, с кем бы хотел сыграть в плей-офф
Комментарии

Форвард «Спартака» Павел Порядин ответил на вопрос, с кем бы хотел сыграть в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

«Это тяжёлый вопрос. Сейчас таблица плотная. Для меня как игрока важно, чтобы я психологически был готов, уверенность была и понимание игры соперника. Когда это всё есть, когда команда показывает результат, все друг за друга и атмосфера в коллективе хорошая, то там любому спортсмену без разницы, с кем играть, тем более в плей-офф. Нельзя говорить, что если попадём, условно, на ЦСКА, то не буду играть, а против «Северстали» – буду. В этом мире так не работает», — приводит слова Порядина «Советский спорт».

Материалы по теме
Официально
ХК «Спартак» оштрафован по итогам матча со СКА за оскорбительные скандирования болельщиков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android