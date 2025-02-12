Гендиректор «Торпедо» считает, что КХЛ стоит обсудить отмену рукопожатий после матчей

Генеральный директор «Торпедо» и член совета директоров КХЛ Александр Харламов высказался за обсуждение отмены рукопожатий после матчей. Напомним, вчера, 11 февраля, после матча в Казани между «Ак Барсом» и «Торпедо» (1:5) во время рукопожатий произошла потасовка между вратарями Иваном Кульбаковым и Амиром Мифтаховым.

«Иногда матчи заканчиваются на нервозной ноте, и, возможно, есть мнение, что эти рукопожатия не очень-то и нужны. Как известно, в плей-офф рукопожатия есть только после последней игры в серии. Этот вопрос при желании можно вынести на рассмотрение советом директоров, учитывая, что послематчевое рукопожатие — это часть игры.

Порой ребята не все моментально остывают после игры, и есть какие-то взаимные обиды и недовольства. У нас периодически такие вспышки бывают. И не просто так этого нет после каждого матча в плей-офф. Всё это начинается с малого, с какой-то словесной перепалки, что в дальнейшем может привести к какой-то драке. Это немного неконтролируемые вещи. А так как много народу в один момент на льду сразу, то это может перерасти в серьёзную драку», — цитирует Харламова ТАСС.