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Терещенко — о Турнире четырёх наций: команды в топовых составах, интересно посмотреть

Терещенко — о Турнире четырёх наций: команды в топовых составах, интересно посмотреть
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился ожиданиями от старта Турнира четырёх наций в США и Канаде.

— Ночью уже начнётся Турнир четырёх наций, планируете ли его смотреть?
— Конечно, интересно будет посмотреть. К сожалению, ребят наших нет, это огорчает и расстраивает. Четыре команды в топовых составах, да, конечно, кто-то не приехал из-за травмы, но всё же. Для меня лично интересно, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. В мероприятии примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.

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