Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин ответил на вопрос, нужна ли новая арена казанскому клубу

Капитан ХК «Ак Барс» Дмитрий Яшкин ответил на вопрос, нужна ли новая арена казанскому клубу. Напомним, нынешней арене «Ак Барса» в этом году исполняется 20 лет. «Татнефть-Арена» была построена в 2005 году и вмещает 8890 зрителей.

«Нужна ли «Ак Барсу» арена побольше? От лица игрока скажу, что, конечно, я был бы не против новой арены. По всей России открываются современные ледовые дворцы — это здорово. У «Ак Барса» большая армия болельщиков. В каждом городе нас горячо они поддерживают. А в Казани всегда шикарная атмосфера на арене. Поэтому чем больше болельщиков будет нас поддерживать на стадионе, тем лучше для нас», — цитирует Яшкина «Татар-информ».