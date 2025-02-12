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Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин ответил на вопрос, нужна ли новая арена казанскому клубу

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин ответил на вопрос, нужна ли новая арена казанскому клубу
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Капитан ХК «Ак Барс» Дмитрий Яшкин ответил на вопрос, нужна ли новая арена казанскому клубу. Напомним, нынешней арене «Ак Барса» в этом году исполняется 20 лет. «Татнефть-Арена» была построена в 2005 году и вмещает 8890 зрителей.

«Нужна ли «Ак Барсу» арена побольше? От лица игрока скажу, что, конечно, я был бы не против новой арены. По всей России открываются современные ледовые дворцы — это здорово. У «Ак Барса» большая армия болельщиков. В каждом городе нас горячо они поддерживают. А в Казани всегда шикарная атмосфера на арене. Поэтому чем больше болельщиков будет нас поддерживать на стадионе, тем лучше для нас», — цитирует Яшкина «Татар-информ».

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