«Парень со своими глюками, характером». Плющев — о Матвее Мичкове

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

— Как вы расцениваете дебютный сезон Мичкова в НХЛ? Может ли он со временем встать на уровень Овечкина, Малкина, Кучерова?

— Это совершенно разного уровня хоккеисты. Но то, что Мичков проявил себя в первом сезоне достаточно уверенно и ярко, наверное, отрицать никто не может. Те же руководители «Филадельфии» довольны его игрой, отношением к делу. Хотя, понимаю, он — парень со своими глюками, характером. Будем надеяться, что всё это встанет у него на место — люди взрослеют, меняются. Через меня много хоккеистов проходило, которые по молодости тоже не всегда были управляемыми, — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».