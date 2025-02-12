«Вы видели их первое большинство?» Терещенко — о фаворите Турнира четырёх наций

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко ответил на вопрос о фаворите Турнира четырёх наций.

— Кого считаете фаворитом Турнира четырёх наций?

— Тяжело говорить, но, наверное, канадцы. Вы видели их первое большинство? Макар, Маккиннон, Макдэвид, Кросби, Райнхарт, что это? Интересно посмотреть на ребят на этом уровне, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. В мероприятии примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.