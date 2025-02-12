Крикунов назвал событие, после которого «Динамо» стало претендентом на Кубок Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что московское «Динамо» стало претендентом на Кубок Гагарина после прихода в команду голкипера Владислава Подъяпольского.

«Динамо» стало реальным претендентом на Кубок Гагарина в декабре, после приобретения Подъяпольского. Но «Локомотив» всё равно выглядит более сильным на дистанции. Может, эти две команды встретятся в финале. Мы не знаем, какой будет сетка, но я допускаю, что именно «Локомотив» и «Динамо» сыграют в финале. Пока Подъяпольский и защитники не привыкли друг к другу до конца, но скоро они адаптируются друг к другу», — приводит слова Крикунова LiveResult.