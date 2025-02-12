«Сочи» провёл сбор пожертвований для ликвидации экологической катастрофы у побережья Анапы

ХК «Сочи» во время домашней встречи с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) провёл сбор пожертвований для волонтёров, работающих у побережья Анапы после катастрофы. Экологическая трагедия произошла 15 декабря, когда в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие нефтепродукты. В результате более 3000 тонн мазута оказались в воде и покрыли почти 55 км черноморского побережья в районе Анапы.

Права на видео принадлежат ХК «Сочи». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

«Хоккейный клуб «Сочи» и Сочинское географическое общество на матче объединили свои усилия, чтобы ещё раз привлечь внимание к экологической катастрофе, произошедшей у побережья Анапы», — сказано в сообщении клуба.