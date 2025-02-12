«Сочи» провёл сбор пожертвований для ликвидации экологической катастрофы у побережья Анапы
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ХК «Сочи» во время домашней встречи с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) провёл сбор пожертвований для волонтёров, работающих у побережья Анапы после катастрофы. Экологическая трагедия произошла 15 декабря, когда в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие нефтепродукты. В результате более 3000 тонн мазута оказались в воде и покрыли почти 55 км черноморского побережья в районе Анапы.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Точилкин (Хоружев, Барбер) – 41:49 (5x5) 0:2 Барбер (Профака) – 49:17 (5x4) 1:2 Гараев (Сероух, Попов) – 50:32 (5x5) 2:2 Яремчук (Хохлачёв, Ибрагимов) – 55:34 (5x5) 3:2 Яремчук (Мачулин, Венгрыжановский) – 62:26 (3x3)
Права на видео принадлежат ХК «Сочи». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.
«Хоккейный клуб «Сочи» и Сочинское географическое общество на матче объединили свои усилия, чтобы ещё раз привлечь внимание к экологической катастрофе, произошедшей у побережья Анапы», — сказано в сообщении клуба.
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