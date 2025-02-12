Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» объявил о продлении контракта с Гальченюком

«Амур» объявил о продлении контракта с Гальченюком
Комментарии

Нападающий Алекс Гальченюк продлил соглашение с хабаровским «Амуром» на два сезона. Об этом объявила пресс-служба хабаровского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл за хабаровский клуб 53 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 17 результативных передач. Сегодня, 12 февраля, Гальченюк отмечает день рождения.

Отметим, что нынешний сезон является дебютным для форварда в «Амуре». Ранее Алекс выступал за СКА.

Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 53 встречи, в которых записал на свой счёт 32 очка. «Амур» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Видео
«Адмирал» в пятый раз в сезоне обыграл «Амур» в дальневосточном дерби
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android