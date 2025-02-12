«Амур» объявил о продлении контракта с Гальченюком

Нападающий Алекс Гальченюк продлил соглашение с хабаровским «Амуром» на два сезона. Об этом объявила пресс-служба хабаровского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл за хабаровский клуб 53 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 17 результативных передач. Сегодня, 12 февраля, Гальченюк отмечает день рождения.

Отметим, что нынешний сезон является дебютным для форварда в «Амуре». Ранее Алекс выступал за СКА.

Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 53 встречи, в которых записал на свой счёт 32 очка. «Амур» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.