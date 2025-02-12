Терещенко — об отмене послематчевых рукопожатий в КХЛ: я за, но это наша культура

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил потасовку на послематчевом рукопожатии между вратарями Амиром Мифтаховым и Иваном Кульбаковым и порассуждал о возможности отмены традиционной процедуры.

— Вчера конфликт случился у Мифтахова и Кульбакова на послематчевом рукопожатии. Надо ли отменить их, уже давно ведь это обсуждают?

— Я за, уехали и уехали. Но опять же это наша культура, команды благодарят друг друга за проведённый матч. Она всегда была, есть и будет. Также здороваться за руку – это уважение. Этот вопрос требует принятия решения руководителей, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.