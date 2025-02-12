Дамир Шарипзянов высказал мнение, какое правило из футбола можно добавить в хоккей

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, какое правило из футбола можно добавить в хоккей, чтобы повысить его зрелищность и привлекательность для болельщиков.

«Если после пяти буллитов не забили ничего, то можно просто ставить шайбу перед воротами и бросать. Как пенальти в футболе бьют с «точки». На это было бы интересно посмотреть», – цитирует Шарипзянова Legalbet.

Капитан «Авангарда» Шарипзянов провёл в текущем сезоне 54 матча, в которых набрал 40 очков — забросил 11 шайб и отдал 29 результативных передач. Всего в КХЛ на счету защитника 518 встреч, в которых Дамир набрал 221 очко — забросил 57 шайб и отдал 164 результативные передачи.