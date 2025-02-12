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Защитник «Автомобилиста» Даррен Диц пропустит ближайшие матчи по семейным обстоятельствам

Защитник «Автомобилиста» Даррен Диц пропустит ближайшие матчи по семейным обстоятельствам
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Защитник «Автомобилиста» Даррен Диц пропустит ближайшие матчи по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Автомобилист» отправился на выездную серию, в которой команде предстоит сыграть во Владивостоке, Хабаровске и Новосибирске. Канадский игрок обороны не попал в состав команды на выездную серию.

Диц текущий сезон начал в составе «Авангарда», в декабре канадский игрок подписал контракт с «Автомобилистом». За екатеринбургский клуб Даррен провёл 20 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами с показателем полезности «0».

Всего в КХЛ на счету Дица 236 (88+148) очков в 466 встречах.

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