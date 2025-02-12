Шипачёв: я бы хотел, чтобы в Казани появился новый стадион

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв заявил, что поддерживает идею постройки новой домашней арены для «Ак Барса». Форвард выступал за казанский клуб с 2022 по 2024 год.

«Татнефть-Арена – классный стадион. Всегда нравилось на нём играть. Но в Казани столько любителей хоккея, что всех желающих она вместить не может. Во время плей-офф огромные очереди были за билетами, люди готовы были часами стоять, чтобы попасть на матч. Все эти новости не проходили мимо нас в команде. Я бы хотел, чтобы в Казани появился новый стадион. И для города это будет хорошо, и для болельщиков», – цитирует Шипачёва «ТИ-Спорт».

«Татнефть-Арена» была построена в 2005 году и вмещает 8890 зрителей.