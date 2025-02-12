Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шипачёв: я бы хотел, чтобы в Казани появился новый стадион

Шипачёв: я бы хотел, чтобы в Казани появился новый стадион
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв заявил, что поддерживает идею постройки новой домашней арены для «Ак Барса». Форвард выступал за казанский клуб с 2022 по 2024 год.

«Татнефть-Арена – классный стадион. Всегда нравилось на нём играть. Но в Казани столько любителей хоккея, что всех желающих она вместить не может. Во время плей-офф огромные очереди были за билетами, люди готовы были часами стоять, чтобы попасть на матч. Все эти новости не проходили мимо нас в команде. Я бы хотел, чтобы в Казани появился новый стадион. И для города это будет хорошо, и для болельщиков», – цитирует Шипачёва «ТИ-Спорт».

«Татнефть-Арена» была построена в 2005 году и вмещает 8890 зрителей.

Материалы по теме
Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин ответил на вопрос, нужна ли новая арена казанскому клубу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android