В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты начался очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». На эту игру все билеты оказались проданы.

Таким образом, минское «Динамо» установило новый клубный рекорд по аншлагам за сезон. Этот аншлаг стал 17-м в текущем сезоне из 27 домашних матчей минского клуба. В 26 домашних встречах минское «Динамо» одержало 14 побед.

В текущем сезоне минское «Динамо» провело 51 матч, в которых набрало 61 очко и на данный момент расположилось на седьмой строчке в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.