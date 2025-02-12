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Минское «Динамо» установило новый клубный рекорд по аншлагам за сезон

Минское «Динамо» установило новый клубный рекорд по аншлагам за сезон
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты начался очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». На эту игру все билеты оказались проданы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
1-й период
0 : 0
Локомотив
Ярославль

Таким образом, минское «Динамо» установило новый клубный рекорд по аншлагам за сезон. Этот аншлаг стал 17-м в текущем сезоне из 27 домашних матчей минского клуба. В 26 домашних встречах минское «Динамо» одержало 14 побед.

В текущем сезоне минское «Динамо» провело 51 матч, в которых набрало 61 очко и на данный момент расположилось на седьмой строчке в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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