Расписание дня в Турнире четырёх наций на 13 февраля 2025 года
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В ночь на 13 февраля пройдёт первый матч на Турнире четырёх наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня на турнире.
В Монреале на «Белл-центре» пройдёт первый матч турнира между сборными Канады и Швеции. Встреча состоится в 4:00 мск.
Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Швеция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнир четырёх наций – первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира – 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. На турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.
Комментарии
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