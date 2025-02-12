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«Здесь нереально что-то сделать». Терещенко — об основной причине неудач СКА

«Здесь нереально что-то сделать». Терещенко — об основной причине неудач СКА
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко назвал слабые стороны в игре петербургского СКА.

— СКА вчера в очередной раз проиграл московскому «Динамо», допускаете ли, что команда может начать плей-офф на выезде?
— Допускаю, вчера «Динамо» просто не дало им ничего сделать.

— Видите ли хоть какие-то улучшения в игре петербуржцев?
— Пока нет. Нет вратаря, первого номера, там молодые ребята. Каким бы ни был тренер вратарей, здесь нереально что-то сделать. Понимаете, это такой уровень, СКА является топ-клубом, который ставит максимальные задачи. Да, у ребят высокое исполнительское мастерство, но игра в обороне оставляет желать лучшего, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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