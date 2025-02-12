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Спортивный директор московского «Динамо» Сопин покинул клуб по собственному желанию

Спортивный директор московского «Динамо» Сопин покинул клуб по собственному желанию
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин покинул клуб по собственному желанию, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Алексей Сопин является воспитанником школы бело-голубых. Бо́льшую часть своей игровой карьеры Сопин провёл именно в московском «Динамо». В составе родного клуба в 2013 году нападающий стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. После окончания игровой карьеры Алексей Николаевич возглавил Академию «Динамо» им. А. И. Чернышёва, а затем пошел на повышение и стал спортивным директором родной команды. В этой должности Алексей Николаевич проработал с 5 июля 2021 года. За это время бело-голубые завоевали Кубок Континента.

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