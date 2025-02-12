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В московском «Динамо» прокомментировали уход Алексея Сопина из клуба

В московском «Динамо» прокомментировали уход Алексея Сопина из клуба
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Председатель совета директоров московского «Динамо» и президент Виктор Воронин прокомментировал уход из клуба спортивного директора Алексея Сопина по собственному желанию.

«Руководство клуба приняло заявление об уходе по собственному желанию. Алексей Николаевич является воспитанником «Динамо», и за эти годы он сильно вырос в новой для себя роли, стал отменным специалистом и настоящим профессионалом. У нас нет и не было никаких претензий к Алексею Николаевичу, весь спортивный блок отлично справлялся со своей работой. Прямо скажу, данное решение стало для нас неожиданным, поэтому пока кандидатов на эту должность у нас нет. Желаем Алексею Сопину удачи в будущем», – цитирует Воронина пресс-служба клуба.

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