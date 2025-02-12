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«Я принял сложное решение». Сопин — об уходе из «Динамо» по собственному желанию

«Я принял сложное решение». Сопин — об уходе из «Динамо» по собственному желанию
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин объяснил своё решение покинуть клуб по собственному желанию.

«Я принял сложное решение для себя и своей семьи. Покидать родной клуб после продолжительного времени работы всегда непросто. В «Динамо» я начал карьеру как игрока, так и функционера. Я благодарен руководству за возможность проявить себя, благодарен тренерскому штабу — я многому у них научился. Но настало время провести время с семьёй, немного отдохнуть и разгрузить голову. Не хотел тянуть, так как «Динамо» должно иметь время, чтобы вести трансферную политику к новому сезону. Желаю удачи клубу и завоевания Кубка!» – цитирует Сопина пресс-служба клуба.

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Спортивный директор московского «Динамо» Сопин покинул клуб по собственному желанию
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