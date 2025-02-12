«Металлург» обыграл «Трактор» в гостевом матче уральского дерби

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Металлургом». Принципиальная встреча уральского дерби завершилась в пользу магнитогорцев со счётом 3:1.
На пятой минуте матча «Металлург» открыл счёт — отличился Данила Юров, которому ассистировали Никита Михайлис и Никита Камалов. В конце первого периода гости увеличили отрыв в счёте — голом отметился Артём Минулин с передач Егора Коробкина и Андрея Козлова. «Трактор» отквитал одну шайбу на старте второго периода благодаря голу Михаила Горюнова-Рольгизера. Отметим, что во встрече не было ни одного удаления. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Даниил Вовченко.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В сезонной серии из четырёх встреч команды поделили победы поровну.
- 12 февраля 2025
-
19:30
-
19:12
-
18:44
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
17:50
-
17:25
-
16:55
-
16:22
-
15:53
-
15:45
-
15:43
-
15:32
-
15:20
-
15:08
-
14:55
-
14:44
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:40
-
13:32
-
13:24
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:48
-
11:33
-
11:15
-
11:00