«Металлург» обыграл «Трактор» в гостевом матче уральского дерби

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Металлургом». Принципиальная встреча уральского дерби завершилась в пользу магнитогорцев со счётом 3:1.

На пятой минуте матча «Металлург» открыл счёт — отличился Данила Юров, которому ассистировали Никита Михайлис и Никита Камалов. В конце первого периода гости увеличили отрыв в счёте — голом отметился Артём Минулин с передач Егора Коробкина и Андрея Козлова. «Трактор» отквитал одну шайбу на старте второго периода благодаря голу Михаила Горюнова-Рольгизера. Отметим, что во встрече не было ни одного удаления. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Даниил Вовченко.

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В сезонной серии из четырёх встреч команды поделили победы поровну.