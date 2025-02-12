Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Металлург, результат матча 12 февраля, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

«Металлург» обыграл «Трактор» в гостевом матче уральского дерби
Аудио-версия:
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Металлургом». Принципиальная встреча уральского дерби завершилась в пользу магнитогорцев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Юров (Михайлис, Камалов) – 04:15 (5x5)     0:2 Минулин (Коробкин, Козлов) – 16:58 (5x5)     1:2 Горюнов-Рольгизер (Дэй, Николаев) – 20:31 (5x5)     1:3 Вовченко (Набоков) – 59:48 (en)    

На пятой минуте матча «Металлург» открыл счёт — отличился Данила Юров, которому ассистировали Никита Михайлис и Никита Камалов. В конце первого периода гости увеличили отрыв в счёте — голом отметился Артём Минулин с передач Егора Коробкина и Андрея Козлова. «Трактор» отквитал одну шайбу на старте второго периода благодаря голу Михаила Горюнова-Рольгизера. Отметим, что во встрече не было ни одного удаления. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Даниил Вовченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В сезонной серии из четырёх встреч команды поделили победы поровну.

Материалы по теме
«Вы профессионалы или обидчивые девочки?» Разин эмоционально обратился к судьям КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android