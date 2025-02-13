Швеция — Канада: онлайн-трансляция матча Турнира четырёх наций начнётся в 4:00 мск

В ночь на 13 февраля в Монреале на «Белл-центре» пройдёт первый матч на Турнире четырёх наций между сборными Канады и Швеции. Встреча состоится в 4:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК Швеция Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнир четырёх наций – первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира – 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. На турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США. Турнир пройдёт до 20 февраля.