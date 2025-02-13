Швеция — Канада: онлайн-трансляция матча Турнира четырёх наций начнётся в 4:00 мск
Поделиться
В ночь на 13 февраля в Монреале на «Белл-центре» пройдёт первый матч на Турнире четырёх наций между сборными Канады и Швеции. Встреча состоится в 4:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Швеция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнир четырёх наций – первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира – 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. На турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США. Турнир пройдёт до 20 февраля.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 февраля 2025
-
01:00
- 12 февраля 2025
-
23:59
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:55
-
22:32
-
22:15
-
21:40
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:40
-
20:26
-
20:00
-
19:30
-
19:12
-
18:44
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
17:50
-
17:25
-
16:55
-
16:22
-
15:53
-
15:45
-
15:43
-
15:32
-
15:20
-
15:08
-
14:55
-
14:44
-
14:30