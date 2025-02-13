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Швеция — Канада: онлайн-трансляция матча Турнира четырёх наций начнётся в 4:00 мск

Швеция — Канада: онлайн-трансляция матча Турнира четырёх наций начнётся в 4:00 мск
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В ночь на 13 февраля в Монреале на «Белл-центре» пройдёт первый матч на Турнире четырёх наций между сборными Канады и Швеции. Встреча состоится в 4:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Швеция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнир четырёх наций – первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира – 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. На турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США. Турнир пройдёт до 20 февраля.

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