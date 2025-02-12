Вратарь «Реактора» Семён Любалин стал автором заброшенной шайбы в МХЛ

Вратарь «Реактора» Семён Любалин стал автором заброшенной шайбы. Голкипер бросил шайбу по пустым воротам в концовке матча со «Спутником» (5:2) и поразил цель. Шайба пролетела через всю площадку и медленно заползла за линию ворот.

Голкипер бурно отпраздновал это нерядовое событие, прокатившись вдоль своей скамейки запасных и отбив «пятачки» партнёрам по команде. Любопытно, что по правилам, после того как Любалин подъехал к своей скамейке запасных, он должен быть заменён другим вратарём. В игру за несколько секунд до следующей паузы вступил запасной вратарь «Реактора» Владислав Рухлядев.

«Реактор» занимает третье место в таблице Восточной конференции в Серебряном дивизионе.