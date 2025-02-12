Нападающий «Трактора» выделил основные причины поражения от «Металлурга»

Нападающий «Трактора» Михаил Горюнов-Рольгизер выделил основные причины поражения от «Металлурга» (1:2).

— Ваша оценка матча. Что получилось, что нет?

— Не получилось забить голы. У нас всегда есть план на игру, но сегодня не удалось его выполнить. Первый период мы провалили, плохо выходили из зоны, не было скорости, которую мы можем развивать и поддерживать.

— Каково играть после недельной паузы?

— Хоть все у нас профессионалы, но игровой тонус всё равно теряется. Игровая практика пропадает, хоть у нас и были тренировки, это всё равно немного не то.

— В первом периоде пропустили две шайбы, он не очень удался команде, зато во втором и третьем «Трактор» был хорош в атаке. Это следствие как раз той самой паузы?

— «Металлург» начал больше играть от обороны, нам нужно было отыгрываться. Мы старались это сделать, команда стала играть более открыто, но, увы, не получилось.

— Проблема реализации была сегодня ключевой?

— Могу сказать, в частности, по своей игре — да. У меня, как и у партнёров, было достаточно моментов. Мы действительно могли забросить ещё минимум одну шайбу.

— Вы сейчас играете в первом звене, создаёте классные моменты. Девять матчей, шесть очков. Насколько ожидали от себя такую прыть?

— Конечно, приятна личная статистика, но я стараюсь не думать об этом. Наша основная цель — победа команды, — сказал Горюнов-Рольгизер в интервью «Чемпионату».