Андрей Разин оценил победу «Металлурга» в принципиальном матче с «Трактором»
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в принципиальном матче с челябинским «Трактором» (2:1) и отметил надёжную игру обоих вратарей команд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Юров (Михайлис, Камалов) – 04:15 (5x5) 0:2 Минулин (Коробкин, Козлов) – 16:58 (5x5) 1:2 Горюнов-Рольгизер (Дэй, Николаев) – 20:31 (5x5) 1:3 Вовченко (Набоков) – 59:48 (en)
«Хорошая игра, хоть и мало голов. Надо отметить вратарей, моментов было достаточно. В первом периоде мы хорошо реализовали. Во втором при равной игре могли забить побольше, но хорошо, что пропустили всего одну шайбу. Третий отрезок сыграли по заданию, много пришлось обороняться и не нарваться на контратаки. В концовке нарвались на одну опасную атаку. Хорошо, что выиграли», – цитирует Разина пресс-служба челябинского клуба.
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