Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Разин оценил победу «Металлурга» в принципиальном матче с «Трактором»

Андрей Разин оценил победу «Металлурга» в принципиальном матче с «Трактором»
Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в принципиальном матче с челябинским «Трактором» (2:1) и отметил надёжную игру обоих вратарей команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Юров (Михайлис, Камалов) – 04:15 (5x5)     0:2 Минулин (Коробкин, Козлов) – 16:58 (5x5)     1:2 Горюнов-Рольгизер (Дэй, Николаев) – 20:31 (5x5)     1:3 Вовченко (Набоков) – 59:48 (en)    

«Хорошая игра, хоть и мало голов. Надо отметить вратарей, моментов было достаточно. В первом периоде мы хорошо реализовали. Во втором при равной игре могли забить побольше, но хорошо, что пропустили всего одну шайбу. Третий отрезок сыграли по заданию, много пришлось обороняться и не нарваться на контратаки. В концовке нарвались на одну опасную атаку. Хорошо, что выиграли», – цитирует Разина пресс-служба челябинского клуба.

Материалы по теме
Видео
«Металлург» обыграл «Трактор» в гостевом матче уральского дерби
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android