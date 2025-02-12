Андрей Разин оценил победу «Металлурга» в принципиальном матче с «Трактором»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в принципиальном матче с челябинским «Трактором» (2:1) и отметил надёжную игру обоих вратарей команд.

«Хорошая игра, хоть и мало голов. Надо отметить вратарей, моментов было достаточно. В первом периоде мы хорошо реализовали. Во втором при равной игре могли забить побольше, но хорошо, что пропустили всего одну шайбу. Третий отрезок сыграли по заданию, много пришлось обороняться и не нарваться на контратаки. В концовке нарвались на одну опасную атаку. Хорошо, что выиграли», – цитирует Разина пресс-служба челябинского клуба.