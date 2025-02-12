Бенуа Гру — о поражении от «Металлурга»: не все наши моменты были реализованы

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру посетовал на слабую реализацию голевых моментов в проигранном матче с «Металлургом» (1:2).

«В этой встрече то ли мы медленно начали, то ли «Металлург» – быстро. Нужно держать в уме тот факт, что у нас отсутствуют два ключевых защитника. Мы думали, что это будет сигналом для других наших защитников проявить себя. Но с самого начала этого не случилось, и мы отставали в две шайбы в начале матча. Однако хочу отметить, что ребята играли всё лучше с течением встречи. Стоит отметить, что не все наши моменты были реализованы. У нас было порядка четырёх-пяти выходов «два в один», «три в один», но всё это вылилось лишь в один гол», – цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.