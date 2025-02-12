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Бенуа Гру — о поражении от «Металлурга»: не все наши моменты были реализованы

Бенуа Гру — о поражении от «Металлурга»: не все наши моменты были реализованы
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру посетовал на слабую реализацию голевых моментов в проигранном матче с «Металлургом» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Юров (Михайлис, Камалов) – 04:15 (5x5)     0:2 Минулин (Коробкин, Козлов) – 16:58 (5x5)     1:2 Горюнов-Рольгизер (Дэй, Николаев) – 20:31 (5x5)     1:3 Вовченко (Набоков) – 59:48 (en)    

«В этой встрече то ли мы медленно начали, то ли «Металлург» – быстро. Нужно держать в уме тот факт, что у нас отсутствуют два ключевых защитника. Мы думали, что это будет сигналом для других наших защитников проявить себя. Но с самого начала этого не случилось, и мы отставали в две шайбы в начале матча. Однако хочу отметить, что ребята играли всё лучше с течением встречи. Стоит отметить, что не все наши моменты были реализованы. У нас было порядка четырёх-пяти выходов «два в один», «три в один», но всё это вылилось лишь в один гол», – цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.

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