Тренер «Реактора» Дмитрий Фёдоров оценил гол вратаря нижнекамского клуба Семёна Любалина в матче со «Спутником» (5:2).

«Гол нашего вратаря Семёна Любалина будет, наверное, во всех телеграм-каналах. Семён в предыдущей игре отдал голевую передачу. И теперь у него результативная серия. Вся команда пережила фантастические ощущения. Такие голы объединяют коллектив. Но я расскажу о том, каким было продолжение…

Дело в том, что вратари, забрасывающие шайбы, на эмоциях едут отбивать кулачки всей скамейке. А как только вратарь заезжает за синюю линию, то по правилам он должен быть заменён. Поэтому тренеры, увидев это, тут же дают команду запасному вратарю, чтобы он готовился выйти на лёд. К счастью, мы всё это быстро проделали, и не было повода наказать нас двухминутным штрафом за задержку игры. Владислав Рухлядев вышел вместо Семёна Любалина и совершил отличный сейв — выручил!

Команда ещё больше завелась. И после этого Семён вернулся в ворота. В дальнейшем мы ухитрились за 53 секунды до конца получить меньшинство «3 на 6». Но выстояли. Матч запоминающийся, яркий. Приятно, что наш «Реактор», наши парни, наш Семён Любалин прославились», – написал Фёдоров в своём телеграм-канале.