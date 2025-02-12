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Минское «Динамо» во второй раз в сезоне обыграло лидера КХЛ ярославский «Локомотив»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Егор Бориков с передачи Ильи Усова. На первой минуте второго периода «Локомотив» сравнял счёт в матче благодаря голу Артура Каюмова с передачи Максима Шалунова. В середине второго периода Сэм Энас реализовал большинство и вновь вывел «Динамо» вперёд в счёте. На 47-й минуте Вадим Мороз удвоил преимущество белорусского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В сезонной серии из четырёх встреч команды поровну поделили победы.