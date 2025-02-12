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Динамо Мн — Локомотив, результат матча 12 февраля, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

Минское «Динамо» во второй раз в сезоне обыграло лидера КХЛ ярославский «Локомотив»
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Бориков (Усов) – 16:58 (5x5)     1:1 Каюмов (Шалунов) – 20:17 (5x5)     2:1 Энас (Горбунов, Тирни) – 32:19 (5x4)     3:1 Мороз (Горбунов) – 46:13 (5x5)    

На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Егор Бориков с передачи Ильи Усова. На первой минуте второго периода «Локомотив» сравнял счёт в матче благодаря голу Артура Каюмова с передачи Максима Шалунова. В середине второго периода Сэм Энас реализовал большинство и вновь вывел «Динамо» вперёд в счёте. На 47-й минуте Вадим Мороз удвоил преимущество белорусского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В сезонной серии из четырёх встреч команды поровну поделили победы.

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