Трёхкратный чемпион мира — о частых заменах вратарей в СКА: Роману Борисовичу виднее

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал о своём отношении к частой замене вратарей тренерским штабом СКА по ходу матчей.

— Как относитесь к частым заменам вратаря в матчах СКА, не бьёт ли это по уверенности молодых ребят?

— Роману Борисовичу виднее, что там происходит внутри команды, с теми же самыми вратарями. Здесь мы можем только смотреть и обсуждать. Вчера Заврагин вышел и сыграл неплохо, заменив Мойсевича, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В последнем матче СКА с московским «Динамо» тренерский штаб петербургского клуба поменял вратаря Павла Мойсевича после трёх пропущенных шайб.