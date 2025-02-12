Стали известны судьи, отобранные для работы на Турнире четырёх наций

Национальная хоккейная лига объявила список арбитров, отобранных для работы на Турнире четырёх наций. На соревновании, которое проводится североамериканской лигой, будут работать исключительно арбитры НХЛ. В список вошли четыре главных арбитра и четыре лайнсмена.

Главные арбитры: Вес Макколи, Крис Руни, Жан Эбер, Горд Дуайер.

Линейные арбитры: Скотт Черри, Райан Дейзи, Кил Марчисон и Джонни Мюррей.

Примечательно, что из этого списка только Руни и Дейзи представляют США, тогда как шесть других официальных лиц – канадцы. На первом матче турнира между Канадой и Швецией будут работать Руни, Дуайер, Черри и Дейзи.