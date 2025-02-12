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Стали известны судьи, отобранные для работы на Турнире четырёх наций

Стали известны судьи, отобранные для работы на Турнире четырёх наций
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Национальная хоккейная лига объявила список арбитров, отобранных для работы на Турнире четырёх наций. На соревновании, которое проводится североамериканской лигой, будут работать исключительно арбитры НХЛ. В список вошли четыре главных арбитра и четыре лайнсмена.

Главные арбитры: Вес Макколи, Крис Руни, Жан Эбер, Горд Дуайер.
Линейные арбитры: Скотт Черри, Райан Дейзи, Кил Марчисон и Джонни Мюррей.

Примечательно, что из этого списка только Руни и Дейзи представляют США, тогда как шесть других официальных лиц – канадцы. На первом матче турнира между Канадой и Швецией будут работать Руни, Дуайер, Черри и Дейзи.

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