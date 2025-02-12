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Никитин — о поражении от минского «Динамо»: исход матча решило большинство

Никитин — о поражении от минского «Динамо»: исход матча решило большинство
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что решающим фактором в игре с минским «Динамо» (1:3) стало большинство.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Бориков (Усов) – 16:58 (5x5)     1:1 Каюмов (Шалунов) – 20:17 (5x5)     2:1 Энас (Горбунов, Тирни) – 32:19 (5x4)     3:1 Мороз (Горбунов) – 46:13 (5x5)    

«Исход матча решило большинство, в прошлой игре забили мы, а сейчас – «Динамо». В целом немного оказалось моментов. Нужно было реализовывать то, что было.

Две победы у «Локомотива» за семь последних игр и только раз забросили за этот отрезок больше двух шайб? Есть вопросы к нападающим, поэтому и проигрываем, мало забиваем, много пропускам. Вопросы есть к вратарям, защитникам, нападающим и тренерскому штабу. Голкипер Даниил Исаев отправился с командой на выезд, но вероятности, что он сыграет в одной из ближайших игр, нет», – цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

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