Никитин — о поражении от минского «Динамо»: исход матча решило большинство

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что решающим фактором в игре с минским «Динамо» (1:3) стало большинство.

«Исход матча решило большинство, в прошлой игре забили мы, а сейчас – «Динамо». В целом немного оказалось моментов. Нужно было реализовывать то, что было.

Две победы у «Локомотива» за семь последних игр и только раз забросили за этот отрезок больше двух шайб? Есть вопросы к нападающим, поэтому и проигрываем, мало забиваем, много пропускам. Вопросы есть к вратарям, защитникам, нападающим и тренерскому штабу. Голкипер Даниил Исаев отправился с командой на выезд, но вероятности, что он сыграет в одной из ближайших игр, нет», – цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.