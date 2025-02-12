Квартальнов назвал ключевой момент в победе минского «Динамо» над «Локомотивом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги победного матча с ярославским «Локомотивом» (3:1).
«Победили хорошего противника. Думаю, ключевым моментом стал гол в большинстве. До этого игра давалась нам тяжело. Хорошие соперники, делают очень много правильных и нужных вещей, есть чему у них получиться в этих моментах. Третий период сыграли по ситуации, Вадим Мороз забил хороший гол, вся тройка неплохо отработала.
Замена Диллона Дюбе на Илью Усова в составе связана с его травмой. Мы понимали, с кем играем. Предупреждали, что будет очень много борьбы, игра будет вязкой с не очень большим количеством моментов – это было в двух наших предыдущих матчах. «Локомотив» умеет играть, думаю, что имеет ещё и запас. Мы понимали это, и, в общем-то, так и произошло», – цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.
- 12 февраля 2025
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