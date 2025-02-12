Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов назвал ключевой момент в победе минского «Динамо» над «Локомотивом»

Квартальнов назвал ключевой момент в победе минского «Динамо» над «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги победного матча с ярославским «Локомотивом» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Бориков (Усов) – 16:58 (5x5)     1:1 Каюмов (Шалунов) – 20:17 (5x5)     2:1 Энас (Горбунов, Тирни) – 32:19 (5x4)     3:1 Мороз (Горбунов) – 46:13 (5x5)    

«Победили хорошего противника. Думаю, ключевым моментом стал гол в большинстве. До этого игра давалась нам тяжело. Хорошие соперники, делают очень много правильных и нужных вещей, есть чему у них получиться в этих моментах. Третий период сыграли по ситуации, Вадим Мороз забил хороший гол, вся тройка неплохо отработала.

Замена Диллона Дюбе на Илью Усова в составе связана с его травмой. Мы понимали, с кем играем. Предупреждали, что будет очень много борьбы, игра будет вязкой с не очень большим количеством моментов – это было в двух наших предыдущих матчах. «Локомотив» умеет играть, думаю, что имеет ещё и запас. Мы понимали это, и, в общем-то, так и произошло», – цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» во второй раз в сезоне обыграло лидера КХЛ ярославский «Локомотив»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android