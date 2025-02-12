Инсайдер НХЛ: «Сент-Луис» может обменять Павла Бучневича

Инсайдер Sportsnet Ник Кипреос сообщил, что «Сент-Луис Блюз» может обменять нападающих Павла Бучневича и Джордана Кайру. Генеральный менеджер «Блюз» Даг Армстронг недоволен текущим положением команды и готов к изменениям.

У 29-летнего Бучневича в следующем сезоне вступит в силу шестилетний контракт с кэпхитом $ 8 млн. С 1 июля начнёт действие пункт о полном запрете на обмен. Сейчас у игрока частичный запрет – стоп-лист из 12 команд. В текущем сезоне россиянин набрал 34 (11+23) очка в 54 играх.

Кайру имеет действующий восьмилетний контракт с кэпхитом $ 8,13 млн. В текущем сезоне канадец набрал 44 (23+21) очка в 56 играх.

На данный момент «Сент-Луис» отстаёт от зоны плей-офф на восемь очков.