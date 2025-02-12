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Результаты игрового дня КХЛ 12 февраля 2025 года

Результаты игрового дня КХЛ 12 февраля 2025 года
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Сегодня, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает болельщикам ознакомиться с результатами встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Юров (Михайлис, Камалов) – 04:15 (5x5)     0:2 Минулин (Коробкин, Козлов) – 16:58 (5x5)     1:2 Горюнов-Рольгизер (Дэй, Николаев) – 20:31 (5x5)     1:3 Вовченко (Набоков) – 59:48 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Бориков (Усов) – 16:58 (5x5)     1:1 Каюмов (Шалунов) – 20:17 (5x5)     2:1 Энас (Горбунов, Тирни) – 32:19 (5x4)     3:1 Мороз (Горбунов) – 46:13 (5x5)    

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 82 очка за 55 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 70 очков после 53 встреч. Тройку на Западе закрывает ЦСКА, набравший 70 очков в 53 матчах.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 76 очков в 56 встречах. На втором месте расположился «Ак Барс», у команды 72 очка в 53 матчах. 71 очко после 53 игр — у идущего третьим «Салавата Юлаева».

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